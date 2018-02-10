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ABD, Beşşar Esad'ın generalini öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ | 10.02.2018 08:44 | Son Güncelleme

ABD'ye ait savaş uçaklarının Suriye ordu birlikleri ve Hizbullah milislerini vurduğu saldırıda, Beşşar Esad'ın generali Yusuf Ayaş Haydar'ın öldüğü açıklandı.

ABD, Beşşar Esad'ın generalini öldürdü!

ABD ile Suriye'deki Şam rejiminin karşı karşıya geldiği büyük çatışmada Beşşar Esad'ın bir generalinin öldüğü ortaya çıktı. General Yusuf Ayaş Haydar'ın öldüğü, gece saatlerinde açıklandı. Yerel kaynaklar, Deyr ez Zor çevresinde tarafların gece saatlerinde yeniden çatışmaya girdiğini bildiriyor.

Esad'a bağlı birlikler ve Hizbullah milislerinin hafta içinde Deyr ez Zor'daki bir YPG/ABD üssüne saldırıya geçmesi üzerine, Amerikan savaş uçakları havalanmıştı.

Tankların da yer aldığı yaklaşık 500 kişilik rejim güçlerini bombalayan ABD, en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi destekleyen ABD, iç savaş ülkesinde ilk kez bu çapta bir saldırı ile yüz yüze geldi.

Bir diğer terör örgütü IŞİD'in bölgeden çıkarılmasıyla 2017 sonbaharında Deyr ez Zor çevresine yerleşen YPG'liler, halihazırda ABD desteğiyle ülkenin en önemli petrol sahasını kontrol ediyor.

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Beşşar Esad ABD Suriye yusuf ayaş haydar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ŞU ESAD'LA BİR OLUP CONİ'LERE DERSLERİNİ VERSEK ÇOK İYİ OLUR!!!
3 dünya savaşının ayak seslerim
bizde bir abd li generale denk geliriz umarım
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