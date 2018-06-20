ABD BM İnsan Hakları Konseyi’nden Ayrılma Kararı Aldı

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararı aldığını aldığını açıkladı.

Kararı, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla birlikte düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Haley, insan hakları konseyinin, “adına layık bir kuruluş olmadığını” savundu.

ABD’nin “gerekli reformlar yapıldığı” takdirde konseyde kalacağını bir yıl önce net biçimde söylediğini hatırlatan Haley, değişim çağrılarına kulak verilmediğinin açık olduğunu belirtti.

Haley, insan hakları ihlalleriyle suçlanan Çin, Küba ve Venezuela gibi ülkelerin konseye üyeliklerini eleştirdi. Haley ayrıca, konseyin İsrail’e karşı “kronik bir taraflılık” beslediğini kaydetti.

Nikki Haley, reformdan geçmesi halinde ABD’nin konseye yeniden katılmaktan mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

