ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi

Washington yönetiminin kararını kamuoyuna duyuran ABD'nin BM nezdindeki temsilcisi Nikki Haley, konseye sert suçlamalar yöneltti.ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini duyurdu. Ayrılma kararını sert ifadelerle gerekçelendiren Haley, konseyi "iki yüzlü ve kendine hizmet eden" bir organizasyon olarak nitelendirdi. "Konseyin insan hakları ile alay ettiğini ve adını hak etmediğini" ifade eden Haley, konseyin "kronik bir şekilde İsrail'e karşı önyargılı olduğunu" söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley daha önce de BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkma tehdidinde bulunmuştu. Haley üyeleri arasında Venezuela, Küba, Çin, Burundi ve Suudi Arabistan gibi insan hakları ihlalleri yapan ülkelerin olduğunu belirttiği Konsey'in bir "siyaset, ikiyüzlülük ve bahane forumu” olduğunu söylemişti.

ABD merkezi Cenevre'de olan konseyi İsrail karşıtı olmakla suçluyor ve konseyde reform yapılmasını istiyordu. 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi üye ülkelerde insan haklarına riayet edilip edilmediğini denetliyor.