ABD BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Salı akşamı ortak bir basın açıklaması yaparak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıkma kararını açıklayacakları belirtiliyor. ABD'nin kararına gerekçe olarak konseyin İsrail karşısında önyargılı olmasını göstereceği kaydediliyor. Kararın bu gece yarısı TSİ 00.00'da Washington'da kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Dujarric "Yorum yapmadan önce kararın detaylarını duyana kadar bekleyeceğiz” dedi. Ancak hem BM yetkilileri hem de ABD hükümet çevreleri Washington'ın Konsey'den çıkma kararı açıklayacağını doğruladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley daha önce de BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkma tehdidinde bulunmuştu. Haley üyeleri arasında Venezuela, Küba, Çin, Burundi ve Suudi Arabistan gibi insan hakları ihlalleri yapan ülkelerin olduğunu belirttiği Konsey'in bir "siyaset, ikiyüzlülük ve bahane forumu” olduğunu söylemişti.