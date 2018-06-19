HABER

ABD BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkıyor

19.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler çevrelerinden edinilen bilgilere göre ABD, BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkacağını açıklayacak.

ABD BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Salı akşamı ortak bir basın açıklaması yaparak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıkma kararını açıklayacakları belirtiliyor. ABD'nin kararına gerekçe olarak konseyin İsrail karşısında önyargılı olmasını göstereceği kaydediliyor. Kararın bu gece yarısı TSİ 00.00'da Washington'da kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Dujarric "Yorum yapmadan önce kararın detaylarını duyana kadar bekleyeceğiz” dedi. Ancak hem BM yetkilileri hem de ABD hükümet çevreleri Washington'ın Konsey'den çıkma kararı açıklayacağını doğruladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley daha önce de BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkma tehdidinde bulunmuştu. Haley üyeleri arasında Venezuela, Küba, Çin, Burundi ve Suudi Arabistan gibi insan hakları ihlalleri yapan ülkelerin olduğunu belirttiği Konsey'in bir "siyaset, ikiyüzlülük ve bahane forumu” olduğunu söylemişti.

ABD merkezi Cenevre'de olan konseyi İsrail karşıtı olmakla suçluyor ve konseyde reform yapılmasını istiyordu. 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi üye ülkelerde insan haklarına riayet edilip edilmediğini denetliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (Human Rights Watch) ABD'nin atacağı adıma tepki geldi. HRW İcra Direktörü Kenneth Roth, "Trump yönetiminin çekilmesi tek boyutlu insan hakları politikasının üzücü bir yansımasıdır” dedi. Roth, "BM İnsan Hakları Konseyi Kuzey Kore, Suriye, Myanmar, Güney Sudan gibi ülkelerde önemli bir rol oynadı ancak Trump sadece İsrail'i savunmayı önemsiyor gibi görünüyor” diye konuştu.

ABD 2006 yılında kurulan organizasyona katılmayı Georg W. Bush'un başkan olduğu dönem reddetmişti. Barack Obama'nın iktidara geldiği 2009 yılında ABD konseye üye olmuştu. Trump'ın başkanlığı döneminde ABD Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan ayrılmış, Birleşmiş Milletler fonunu kesmiş ve BM'nin desteklediği Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacağını duyurmuştu.

AFP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Berlin’de Demirtaş'la dayanışma etkinliğiBerlin’de Demirtaş'la dayanışma etkinliği
Astana Garantörleri Suriye için Cenevre’de ToplandıAstana Garantörleri Suriye için Cenevre’de Toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İlginizi Çekebilir

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!

Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılıyor

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılıyor

İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu

İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu

Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.