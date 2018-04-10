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ABD: BMGK kararı ne olursa olsun saldırıya yanıt verilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 00:08 | Son Güncelleme

ABD'den yapılan açıklamada "BMGK kararı ne olursa olsun saldırıya yanıt verilecek" denildi.

ABD: BMGK kararı ne olursa olsun saldırıya yanıt verilecek

Suriye’de yaşanan kimyasal silah krizi için acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde konuşan ABD BM Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyinden çıkacak kararın ne olduğuna bakmaksızın ABD'nin gerekli cevapları vereceğini açıkladı.

Haley, “BM Güvenlik Konseyi'nden çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın Suriye’deki ölümcül kimyasal silah saldırısına cevap vereceğiz” dedi.

Haley, “Esad rejiminin saldırılarını önlemek için Duma kentinin mahzenlerinde saklanan çocuklar ve kadınlar var, ancak onlarca kişinin kimyasal saldırı sonucu öldürüldüğü mezarlara dönüştürüldü” şeklinde konuştu.

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BMGK ABD Suriye kimyasal silah Nikki Haley Son dakika Birleşmiş Milletler

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