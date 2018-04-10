ABD: BMGK kararı ne olursa olsun yanıt vereceğiz

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyin kararı ne olursa olsun ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi Duma kentindeki kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili olarak acil toplandı. Oturumda ilk olarak BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura söz aldı. De Mistura, kimyasal saldırı iddialarının hızlı ve bağımsız bir biçimde açıklığa kavuşturulmasını istedi. BM temsilcisi, "Kimyasal saldırılar son derece endişe vericidir ve uluslararası hukukun da ihlal edilmesi anlamına gelir" diye konuştu. BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda hızlıca harekete geçmesi gerektiğini söyleyen De Mistura, "Durum yatışmıyor tam tersine tırmanıyor. Ülkedeki siviller bunun bedelini çok ama çok ağır ödedi" dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karin Pierce, Suriye'de yaşananların çok ciddi olduğunu belirterek, "BM Güvenlik Konseyi dikkat etmezse kimyasal silahların kullanılması savaşta olağan görülür ve bu, Ruslar da dahil BM Güvenlik Konseyi'nin tamamı için çok tehlikeli" diye konuştu.