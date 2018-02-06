ABD Borsaları Sert Düşüşün Ardından Dalgalanma Halinde

Amerikan borsaları dünkü sert düşüşlerin ardından bugün toparlanma sürecine girdi. Dow Jones dün, tarihinin bir gündeki en sert düşüşünü yaşarken, panik satışlar Avrupa ve Asya piyasalarını da olumsuz etkiledi.

Dow Jones, dün 1175 puanlık düşüşten sonra bu sabah da piyasaların açılışında 530 puan daha düştü. Daha sonra 100 puan civarında kısa süreli bir artış olsa da, iniş-çıkışlı bir dalgalanma gözleniyor. Standard & Poors 500 Endeksi de yüzde 1,3, Nasdaq da yüzde 1,1 oranında düştü. S&P500 dünü de 2 bin 648 puanla yüzde 4’lük kaybın biraz üzerinde kapamıştı.

Bu düşüşlerden Asya piyasaları da etkilendi. Wall Street’teki panik satışlar dünya geneline sıçradı.

Japon Nikkei 225 endeksi, gün içerisinde önce yüzde 7’ye ulaşan değer kaybı yaşarken, yüzde 5 değer kaybına tekabül eden 21 bin 610 puanla günü kapadı. Hong Kong’daki Hang Seng endeksi de benzer bir gidişat izlerken, yüzde 5’in biraz üzerinde değer kaybederek Ağustos 2015’ten bu yana en kötü gününü yaşadı.

Avustralya ve Güney Kore’deki endekslerde de ciddi kayıplar görüldü.

Londra’da da FTSE 100 endeksi 7 bin 081 puanla yüzde 3,5 düştü.