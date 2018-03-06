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'ABD Borsalarında Dalgalanma Devam Edebilir'

06.03.2018 00:05 | Son Güncelleme

Bu hafta 2009’da ABD ekonomisinin toparlanmaya başladığı ve 'ayı' piyasasına girdiği kabul edilen dönemin 9’uncu yıldönümü. Yani Amerikan ekonomisini yerle bir eden son krizden bu yana 9 yıl geçmiş. Yatırımcılar Amerikan ekonomisinin durumundan umutlu ancak ekonomistler temkinli açıklamalar yapıyor

'ABD Borsalarında Dalgalanma Devam Edebilir'

Geçen hafta Şubat ayını geride bıraktık. Bu hafta 2009’da ABD ekonomisinin toparlanmaya başladığı ve ayı piyasasına girdiği kabul edilen dönemin 9’uncu yıldönümü. Yani Amerikan ekonomisini yerle bir eden son krizden bu yana 9 sene geçmiş.

Yatırımcılar bu döneme belki de son bir yükselişin getirebileceği karlı bir dönem olarak bakarken, ekonomistler daha temkinli. Geçen hafta Senato’da konuşan Amerika Merkez Bankası’nın yeni başkanı Jerome Powell’in açıklamaları doğrultusunda ekonomistler agresif bir FED politikası bekliyor.

Ünlü yatırım şirketi Charles Schwab’ın startejistlerinden Liz Ann Sonders’a göre ekonomik gerileme için henüz daha çok erken. Boğa piyasasıysa en az 11 ay uzakta. Ekonomik büyüme enflasyon getirdiği için bu düzende büyük bir değişiklik olması için panik olmaya gerek olmadığını düşünüyor Sonders. Ama hisse endekslerinde düzelme döneminde olduğumuz için dalgalanmaların devam edeceğini de ekliyor.

Geçen hafta gelen bazı ekonomik verilere göre ise ekonomide bir durgunluk başlamış olabilir: ABD araba satış rakamları 2017nin son çeyreğinden bu yana oldukça düşmüş. Ev satışları ise yükselmesi beklenen ipoteklere bağlı olarak, daha ekonomik fiyatlı evlerin satışları devam ederken yüksek fiyatlı ev satışlarında durgunluk gözlemleniyor.

CNBC'de hafta sonu yayınlanan WorldWide Exchange programında konuşan bir portföy yöneticisine göre herhangi bir kriz veya durgunluk için 12 ila 18 ay süre var.

Geçen hafta piyasaları karıştıran en son haber ise Perşembe günü Başkan Donald Trump’tan geldi: Başkan Trump’un ABDnin uygulamaya başlayacağı gümrüklerle ilgili açıklamalar piyasaları özellikle de hammadde üretici ve ithalatçılarını alt üst etti. Çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergileri getireceğini açıklayan Başkan Trump’un “ticaret savaşları iyidir, kolay kazanılır” şeklinde yaptığı açıklamalar doğrultusunda bu hafta piyasalarda ciddi düzeltmeler gözlemlenecek.

Bu hafta ayrıca perakende sektörünün önemli temsilcilerinin raporları bekleniyor: TARGET ve COSTCO, 2017 raporlarını açıklayacak.

Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası açıklamalarda bulunacak.

Bu hafta Şubat ayı istihdam raporu açıklanacak. Cuma günü açıklanacak olan rapor öncesinde son tahminler 205 bin istihdam. İşsizlik oranının yeni bir rekor kırarak %4 e indiği tahmin ediliyor.

Bakalım 21 Mart’ta FED’in yeni başkanıyla yapacağı ilk faiz toplantısından önce gelecek olan bu haberler kararı nasıl etkileyecek.

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