'ABD Borsalarında Dalgalanma Devam Edebilir'

Geçen hafta Şubat ayını geride bıraktık. Bu hafta 2009’da ABD ekonomisinin toparlanmaya başladığı ve ayı piyasasına girdiği kabul edilen dönemin 9’uncu yıldönümü. Yani Amerikan ekonomisini yerle bir eden son krizden bu yana 9 sene geçmiş.

Yatırımcılar bu döneme belki de son bir yükselişin getirebileceği karlı bir dönem olarak bakarken, ekonomistler daha temkinli. Geçen hafta Senato’da konuşan Amerika Merkez Bankası’nın yeni başkanı Jerome Powell’in açıklamaları doğrultusunda ekonomistler agresif bir FED politikası bekliyor.

Ünlü yatırım şirketi Charles Schwab’ın startejistlerinden Liz Ann Sonders’a göre ekonomik gerileme için henüz daha çok erken. Boğa piyasasıysa en az 11 ay uzakta. Ekonomik büyüme enflasyon getirdiği için bu düzende büyük bir değişiklik olması için panik olmaya gerek olmadığını düşünüyor Sonders. Ama hisse endekslerinde düzelme döneminde olduğumuz için dalgalanmaların devam edeceğini de ekliyor.

Geçen hafta gelen bazı ekonomik verilere göre ise ekonomide bir durgunluk başlamış olabilir: ABD araba satış rakamları 2017nin son çeyreğinden bu yana oldukça düşmüş. Ev satışları ise yükselmesi beklenen ipoteklere bağlı olarak, daha ekonomik fiyatlı evlerin satışları devam ederken yüksek fiyatlı ev satışlarında durgunluk gözlemleniyor.