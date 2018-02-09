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ABD Borsalarında Dalgalanma Sürüyor

09.02.2018 20:47 | Son Güncelleme

Amerikan borsaları, dalgalanmalarla dolu bir haftanın ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Daha sonra düşüşler görüldü. Dünya borsaları hafta boyunca süren satışlar sonrasında haftayı negatifte kapattı

ABD Borsalarında Dalgalanma Sürüyor

Amerikan borsaları, dalgalanmalarla dolu bir haftanın ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Daha sonra düşüşler görüldü. Hafta içinde Dow Jones endeksi ve Standard & Poors 500 endeksinde yaşanan düşüş, diğer ülke borsalarını da olumsuz etkilemişti.

Dow Jones endeksi Cuma gününe yüzde 1’lik yükselişle 24.087 puanla başlarken S&P 500 yine yaklaşık yüzde 1’lik yükselişle 2.606 puandan güne başladı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yaklaşık yüzde 1,2’lik yükselişle 6.855 puanla açılışı yaptı.

Dünya borsaları ise hafta boyunca süren satışlar sonrasında haftayı negatifte kapattı. Fransa borsası yüzde 1,2; İngiltere borsası yüzde 0,7 ve Almanya borsası ise yüzde 1,2 düşüşle haftayı tamamladı.

Asya borsalarındaki düşüş ise daha sert oldu Çin borsası yüzde 4, Tokyo borsası yüzde 2,3 ve Hong Kong borsası yüzde 3’lük düşüşle haftayı noktaladı.

Amerika’da ise satışlar Çalışma Bakanlığı’nın Ocak ayı istihdam rakamlarını açıklamasının ardından yüksek enflasyon ve şirket karlarının düşmesinden duyulan kaygıyla geçen hafta başlamıştı.

Bu hafta yaşanan düşüşlere rağmen Amerikan borsaları geçen yıla oranla hala yüksek kazanç gösteriyor. Geçen yıla kıyasla Dow Jones yüzde 19, S&P yüzde 12,5 ve NASDAQ endeksi yüzde 19 yükselişte.

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