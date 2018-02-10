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ABD bu adamı konuşuyor! 13 yaşındayken...

DÜNYA HABERLERİ | 10.02.2018 09:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı ilk ulusa seslendiği 'Birliğin Durumu' konuşması sırasında değindiği Kuzey Koreli genç ülke basınında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

ABD bu adamı konuşuyor! 13 yaşındayken...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı ilk ulusa seslendiği 'Birliğin Durumu' konuşması sırasında değindiği Kuzey Koreli genç ülke basınında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Trump, 13 yaşındayken yiyecek takası yapmak için kömür ararken sol el ve ayağını kaybeden, 2006'da da ülkesinden kaçan Kuzey Koreli Ji Seong-ho'yu övmüştü. Sabah'ın haberine göre şimdilerde 35 yaşında olan Li Seong için "Kuzey Kore'deki açlığın çocuğu" diyen Trump'ın konuşması karşısında Ji de teşekkür anlamında koltuk değneklerini havaya kaldırmıştı. ABD basını da son zamanlarda ülkelerinin nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'den kaçan Ji Seong'un hayatını yakından incelemeye başladı. 2000'lerin başında yıllarda kısa bir ziyaret için gittiği Çin'den döndükten sonra Kuzey Kore yetkilileri tarafından işkence gördüğü ve babasını da işkencelerde kaybeden Ji, 2006'da Tumen Nehri üzerinden Kuzey Kore'den kaçtı. Ji Seongho, son yıllarda ise Kuzey Kore'den kaçanlara yardım etmeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump

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