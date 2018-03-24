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ABD bu olayla çalkalanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

ABD, aralarında yüzlerce üniversitenin de bulunduğu hedeflere siber saldırı düzenlediği iddia edilen bir İran şirketi ve 10 kişiye ambargo uygulanacağını açıkladı. Kuruluş, 144 Amerikan üniversitesi ve Türkiye, İngiltere, Almanya, Kanada, İsrail ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 21 ülkedeki 176 farklı üniversiteden bilgi çalmakla suçlanıyor.

ABD bu olayla çalkalanıyor!

Mabna Enstitüsü’nün iki kurucusunun da ambargo uygulananlar arasında bulunduğu ve ABD’deki varlıklarına el konulacağı belirtildi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein düzenlediği basın toplantısında, “Bu zanlılar şu anda kaçak durumundalar” dedi ve bu kişilerin İran dışındaki 100 ülkeye gitmeleri durumunda iade edilebileceğini kaydetti.

Mabna Enstitüsü 2013’te kuruldu ve ABD’li savcılara göre şirket, İran araştırma kurumlarının bilgi çalmasına yardımcı olmak için kuruldu.

ABD’li savcılar dünya genelindeki 100 bin profesörün e-posta hesabının hedef alındığını ve bunların sekiz bininin ele geçirildiğini söyledi.

ABD makamları, bunun soruşturulan en büyük küresel, devlet destekli bilgisayar korsanlığı vakası olduğunu belirtti.

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herkes dikkatli olsun amarika savad istiyor çünkü deccal amarikadir
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