ABD bu olayla çalkalanıyor!

Mabna Enstitüsü’nün iki kurucusunun da ambargo uygulananlar arasında bulunduğu ve ABD’deki varlıklarına el konulacağı belirtildi.
Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein düzenlediği basın toplantısında, “Bu zanlılar şu anda kaçak durumundalar” dedi ve bu kişilerin İran dışındaki 100 ülkeye gitmeleri durumunda iade edilebileceğini kaydetti.
Mabna Enstitüsü 2013’te kuruldu ve ABD’li savcılara göre şirket, İran araştırma kurumlarının bilgi çalmasına yardımcı olmak için kuruldu.
ABD’li savcılar dünya genelindeki 100 bin profesörün e-posta hesabının hedef alındığını ve bunların sekiz bininin ele geçirildiğini söyledi.
ABD makamları, bunun soruşturulan en büyük küresel, devlet destekli bilgisayar korsanlığı vakası olduğunu belirtti.
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