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ABD Büyükelçiliği "güvenlik tehdidi" nedeniyle kapalı

05.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

2013 yılında intihar saldırısının hedefi olan ABD'nin Ankara'daki büyükelçiliği bugün kapalı.

ABD Büyükelçiliği "güvenlik tehdidi" nedeniyle kapalı

Önleme gerekçe olarak "güvenlik tehdidi" gösterildi.Amerika Birleşik Devletleri, Ankara'daki büyükelçilik binasının "güvenlik tehdidi" nedeniyle bugün kapalı olacağını duyurdu. Büyükelçiliğin sadece aciliyet gerektiren servisleri sağlayacağı belirtildi. Vize randevularının da iptal edildiği açıklandı.

Açıklamada güvenlik tehdidine ilişkin bilgi verilmezken, Türkiye'deki Amerikan vatandaşlarına yönelik bir uyarı yapıldı. Uyarı metninde, ABD vatandaşlarından büyükelçilik binasından uzak durması istendi. Ayrıca turistik bölgeler ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanları ziyaret edecek ABD vatandaşlarından güvenlikleri konusunda duyarlılıklarını artırmaları istendi.

ABD'nin güvenlik nedeniyle aldığı kararın ardından Ankara Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Valilik, "İstihbarat birimlerimize ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" denildi.

ABD'nin Ankara'daki büyükelçilik binası 2013 yılında bir intihar saldırısının hedefi olmuştu. Vize işlemleri için büyüelçilik binasına gidenlerin giriş yaptığı 2 No'lu kapıda meydana gelen patlama sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının DHKP-C üyesi bir kişi tarafından düzenlendiği tespit edilmişti.

DW,rtr/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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