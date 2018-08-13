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ABD Büyükelçiliği'nden 'rahip Brunson' iddialarına yalanlama

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir kaynak, Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson hakkında büyükelçiliğin bir açıklama yapmadığını söyledi.

ABD Büyükelçiliği'nden 'rahip Brunson' iddialarına yalanlama

Büyükelçilik yetkilisinin bu açıklaması büyükelçiliğe atıfla sosyal medyada yer alan rahip Brunson'un 15 Ağustos'a kadar ev hapsinden serbest bırakılacağı şeklindeki bilgileri izliyor.

ABD ile Türkiye arasındaki artan gerilimde Brunson'ın tutukluluğu da rol oynuyor.

Reuters

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Anahtar Kelimeler:
rahip Brunson Andrew Brunson ABD Türkiye yalanlama

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