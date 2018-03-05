ABD Büyükelçiliği'ni Hedef Alabilecek IŞİD’lilere Operasyon

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin güvenlik tehdidi nedeniyle 5 Mart Pazartesi günü kapalı olacağını ilan etmesinin ardından Türkiye genelinde IŞİD üyelerini hedef alan polis baskınları düzenlendi.
Ankara’daki ABD Büyükelçiliği, Pazar gecesi yaptığı yazılı duyuruyla 5 Mart günü konsolosluk hizmetleri verilmeyeceğini belirterek, ABD vatandaşlarına da kalabalık mekanlardan uzak durmaları uyarısında bulunmuştu. Bu uyarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün sabahtan itibaren terör örgütü IŞİD yapılanmasına karşı polis operasyonu başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda IŞİD bağlantısı gerekçesiyle 12 şüpheli şahsın gözaltına alındığı duyuruldu. Başsavcılık talimatıyla 8 kişi daha hakkında yakalama kararı olduğu da kaydedildi.
Samsun’da da ABD Büyükelçiliğini hedef almak üzere eylem hazırlığı yaptığı iddiasıyla 4 IŞİD’linin yakalandığı açıklandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak operasyon düzenlediği belirtildi. Samsun’daki operasyonda, arama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste, Irak uyruklu Fernas Hüseyin ve Qusay Taha isimli şahıslar yakalandı. Ardından da bu kişilerle bağlantılı olduğu kaydedilen Omar Shibab Ahmet ve Azhar Abdülkadim Salman gözaltına alındı. Şahıslara ait cep telefonlarına el konularak, yürüttükleri iletişim bilgilerinin incelendiği açıklandı.
Bu arada Ankara Valiliği’nin dünkü açıklamasında, “İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır” denilmişti.
Valilik açıklaması çerçevesinde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin personel ve vize işlemleri giriş noktalarına ev sahipliği yapan Paris Caddesi’nde araç trafiğine kontrollü geçiş verildiği gözlendi.
Hali hazırda ABD ile Türkiye ilişkilerindeki gerginlik ve Kudüs protestoları süreçlerinde, ABD Büyükelçiliği’nin ana giriş kapısına ev sahipliği yapan Zeytindalı Caddesi’ne ise çevik kuvvet ekibi yerleştirilmişti. Bugün de söz konusu noktada çevik kuvvet ekibi görev başındaydı.
Güvenlik tedbirleri dışında Ankara Valiliği’nin dünkü açıklamasında, Türk istihbarat birimlerine “ABD kaynaklarından” olası terör saldırısı bilgisi geldiğinin vurgulanması da dikkat çekti.
Ankara’da geçmişte yaşanan Güvenpark Saldırısı döneminde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin yine kendi vatandaşlarına yönelik uyarı mesajları yayımlandığı görülmüştü. Güvenpark Saldırısı’nın 13 Mart 2016’da düzenlenmesi öncesinde ABD Büyükelçiliği’nin, Ankara için olası terör saldırıları uyarısı yapması kamuoyunda tartışılmıştı. O dönem, ABD Elçiliği yetkilileri tarafından kendilerine Türk makamlarınca iletilen bilgiler üzerine ABD vatandaşlarına uyarıda bulunulduğu açıklanmıştı. Bu açıklama ise, “Türkiye’nin elçiliklere bilgilendirme yapmasına karşın kendi vatandaşlarını uyarmaması” tartışmasını tetiklemişti.
Dolayısıyla şimdi Ankara Valiliği’nin, ABD Büyükelçiliği’nin yaptığı güvenlik uyarısındaki istihbarat kaynağı olarak yine ABD kaynaklarını adres göstermesi dikkat çekti.
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