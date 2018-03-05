ABD Büyükelçiliği'ni Hedef Alabilecek IŞİD’lilere Operasyon

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin güvenlik tehdidi nedeniyle 5 Mart Pazartesi günü kapalı olacağını ilan etmesinin ardından Türkiye genelinde IŞİD üyelerini hedef alan polis baskınları düzenlendi.

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği, Pazar gecesi yaptığı yazılı duyuruyla 5 Mart günü konsolosluk hizmetleri verilmeyeceğini belirterek, ABD vatandaşlarına da kalabalık mekanlardan uzak durmaları uyarısında bulunmuştu. Bu uyarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün sabahtan itibaren terör örgütü IŞİD yapılanmasına karşı polis operasyonu başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda IŞİD bağlantısı gerekçesiyle 12 şüpheli şahsın gözaltına alındığı duyuruldu. Başsavcılık talimatıyla 8 kişi daha hakkında yakalama kararı olduğu da kaydedildi.

Samsun’da da ABD Büyükelçiliğini hedef almak üzere eylem hazırlığı yaptığı iddiasıyla 4 IŞİD’linin yakalandığı açıklandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak operasyon düzenlediği belirtildi. Samsun’daki operasyonda, arama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste, Irak uyruklu Fernas Hüseyin ve Qusay Taha isimli şahıslar yakalandı. Ardından da bu kişilerle bağlantılı olduğu kaydedilen Omar Shibab Ahmet ve Azhar Abdülkadim Salman gözaltına alındı. Şahıslara ait cep telefonlarına el konularak, yürüttükleri iletişim bilgilerinin incelendiği açıklandı.