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ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı 2019'da tamamlıyor

22.01.2018 18:14 | Son Güncelleme 7 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail'deki ABD büyükelçiliğinin 2019 yılı bitmeden Kudüs'e taşınacağını açıkladı.

EPA ABD Başkan Yardımcı Mike Pence İsrail parlamentosunda konuşma yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence İsrail'deki ABD büyükelçiliğinin 2019 yılı bitmeden Kudüs'e taşınacağını açıkladı.

Bu açıklama, dünyanın birçok ülkesinden tepki çeken bu kararın beklenenden daha erken bir tarihte uygulanacağına işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurmuş ve büyükelçiliğin taşınması için talimat vermişti.

Resmi bir ziyaret için Orta Doğu'da bulunan Pence, bugün İsrail parlamentosunda bir konuşma yaptı.

Pence'in konuşması sırasında Arap milletvekilleri tarafından protesto gösterisi düzenledi.

BBCİsrail Kudüs'ü "sonsuz ve bölünmez" başkenti olarak tanımlarken, Filistinliler ise 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilen Doğu Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor.

İsrail'in Kudüs üzerindeki egemenliği uluslararası alanda tanınmıyor. 1993 Oslo Anlaşması uyarınca Kudüs'ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin son aşamalarında görüşülmesi öngörülüyor.

İsrail 1967 yılından bu yana Doğu Kudüs'te 200 bin İsraillinin yaşadığı on iki yerleşim inşa etti. Bu yerleşimler uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışı kabul ediliyor.

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