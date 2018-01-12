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ABD Büyükelçisi ‘Trump’a Hizmet Etmem İmkansız’ Diyerek İstifa Etti

12.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Amerika’nın Panama Büyükelçisi, Trump yönetimine daha fazla hizmet etmesinin “mümkün olamayacağı” gerekçesiyle istifa etti. İstifa dilekçesinin ABD Dışişleri Bakanlığı’na 27 Aralık tarihinde ulaştığı ve Trump’ın son sözleriyle ilgisi olmadığı belirtiliyor.

Amerika'nın Panama Büyükelçisi ve eski deniz kuvvetleri helikopter pilotu John Feeley istifa etti. Feeley, istifa gerekçesini, Başkan Trump yönetimine daha fazla hizmet etmesinin "mümkün olamayacağı” şeklinde açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçi John Feeley'in istifasını doğruladı. İstifa eden Büyükelçi Feeley konuyla ilgili açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı'na katıldığımda, Başkana ve yönetimine mevcut politikalarıyla hemfikir olmasam dahi kendi siyasi görüşümü katmadan hizmet edeceğime dair bir yemin ettim. Ancak beni eğiten insanlar bana bir şeyi yapamayacağıma inandığım zaman, onurlu biçimde istifa etmeyi öğrettiler ve bunun zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Feeley istifasının gerekçesini "kişisel nedenler” olarak açıkladı ve görevinden 9 Mart tarihi itibariyle ayrılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili görüşleri sorulan Dışişleri Bakan Yardımcısı Steve Goldstein söz konusu istifadan haberdar olduğunu ve Büyükelçinin istifasının kişisel bir karar olduğunu söyledi. Goldstein, "Herkesin ötesine geçemeyeceği çizgileri vardır. Eğer Sayın Büyükelçi daha fazla hizmet edemeyeceğini düşünüyorsa, kendisi için doğru kararı almıştır. Biz kararına saygı duyuyoruz” diye konuştu.

Feeley'in istifa dilekçesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'na 27 Aralık tarihinde ulaştığı; dünden bu yana gündemi meşgul eden Başkan Donald Trump'ın bazı Afrika ülkeleri ve Haiti için sarf ettiği iddia edilen sözler ve söylemiyle ilgisi olmadığı ifade ediliyor.

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