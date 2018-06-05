ABD Büyükelçisinin Açıklamalarına Tepkiler Büyüyor

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in Avrupa’da sağcı politikacıları güçlendirmeyi kendisine görev edindiğini açıklaması ve Almanya'yı bütçesinde savunma harcamalarına yeterince pay ayırmamakla suçlaması Berlin’de tepkilere yol açtı.
Federal Hükümet adına bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger, Grenell'in ifadelerinin ne anlama geldiği konusunda Amerikan tarafının resmi açıklama yapmasını talep ettiklerini söyledi. Sözcü, Grenell’in önümüzdeki Perşembe günü Federal Dışişleri Bakanlığı’na davet edildiğini, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andreas Michaelis'le biraraya geleceğini ve "Burada sözlerinin nasıl anlaşılmasını istediğini izah etmesine imkan bulacağını" ifade etti.
Hükümet kaynakları, Andreas Michaelis'in, Grenell’e 1961 Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatik ilişkilerin sınırlarına dair sözlü uyarı yapacağından belirtiyor. Sözleşmeye göre, diplomatlar ev sahibi ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine uymak zorunda ve "iç işlerine müdahale etmemeye mecburlar".
Bu arada Avrupa Parlamentosu eski başkanı ve SPD eski genel başkanı Martin Schulz, Grenell'in tümüyle yanlış hareket ettiğini ve bu görev için uygun olmadığını savunarak "Grenell bir diplomat gibi değil, aşırı sağcı sömürgeci bir subay gibi davranıyor" şeklinde konuştu. Schulz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grenell’i büyükelçi atamasının kendini şaşırtmadığını kaydetti. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sarah Wagenknecht ise, Grenell’in "vakit kaybetmeden sınır dışı edilmesini" istedi. Wagenknecht, Grenell eğer kendisini Avrupa’nın derebeyi zannediyorsa, ona hükümet tarafından verilecek tek cevap Almanya’yı derhal terk etmesini söylemek olmalıdır" şeklinde konuştu.
Grenell Alman-Amerikan diplomatik ilişkilerinde şimdiye dek pek bilinmeyen sertlikte tepkilere neden olan açıklamalarını muhafazakar internet haber sitesi Breitbart'a yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine verdiği görevler arasında, Almanya'nın NATO üyesi olarak yaptığı savunma harcamalarını artırmasını sağlamanın yer aldığını söyleyen Grenell, Alman ordusunun ihtiyaç halinde savaşmaya hazır olmadığını iddia etti.
Grenell Berlin’e atanmadan, ABD'nin Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye yönelik operasyonunun ardından Almanya’nın pasif rolünü gündeme getirerek, "Almanya’da bu operasyonda yer almalıydı" şeklinde görüş belirtmişti. Breitband’a verdiği röportajda, Avrupa siyasetinde sağ partilerin yükselişine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan ve "Mutlaka Avrupa'daki diğer muhafazakar liderleri güçlendirmek istiyorum" diyen Grenell, Angela Merkel'in izlediği göçmen politikasını da eleştirdi. Grenell "Merkel'in göçmenler konusunda düzgün bir şekilde uygulanan bir planı yok, bu yüzden şimdi siyasi bedel ödüyor" şeklinde konuştu.
7 Mayıs’ta Berlin’de görevine başlayan 51 yaşındaki Grenell, büyükelçi olarak daha ilk gün yaptığı açıklamada, ABD'nin Tahran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'da iş yapan Alman şirketlerinin bu ülkeden ayrılması gerektiği yönündeki sözleri nedeniyle de tartışma yaratmıştı.
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