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ABD çalkalanıyor! Trump porno yıldızına 500 bin TL ödemiş!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 14:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen, Trump ile 2006'da yasak ilişki yaşadığı iddia edilen Stephanie Clifford isimli kadına "kendi cebinden" 130 bin dolar ödeme yaptığını söyledi.

ABD çalkalanıyor! Trump porno yıldızına 500 bin TL ödemiş!

Avukat Cohen, The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Clifford'a kendi cebinden 130 bin dolar verdiğini belirtti.

Clifford'a yapılan ödemenin yasal olduğunu ve kampanyaya yapılan herhangi bir bağışla alakası olmadığını ileri süren Cohen, benzer bir açıklamayı ABD Federal Seçim Komisyonuna yaptığını ifade etti.

Öte yandan Cohen, Clifford'a neden böyle bir ödeme yaptığına ve Trump'ın ödemeden haberdar olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006 yılında bir kadınla "yasak ilişki" yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, ABD kamuoyunun gündemine gelmişti.

Trump, avukatı Cohen ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Clifford ile ilgili yasak ilişki" ve "susması için para ödendiği" yönündeki medyada çıkan haberleri yalanlamıştı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
adamın canı sıkılmış bir el ateş etmiş ne var bunda
Çalkalan bakalım abd.
Pisliiiik !
Sanki müslüman geçinen Arap kralları şeyhleri aynı b.ku yemiyo, var parası yapar, size ne. Başkan olmadan önce nerdeydiniz. Adam istediğine biner istediğinden iner, size ne.
Abd de normal değil mi bunlar asıl anormal olan para karşılığı olması
Daha bunlar iyi günleri daha abd hükümetinin abd halkını nasıl kandirdiklarini açıklamaya az kaldı bakalım o vakit ne yapıcaklar.
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