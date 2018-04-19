ABD-Çin Arasındaki Gerginlik Çiftçileri Kaygılandırıyor

Amerika ve Çin arasında giderek tırmanan gerginlikler Amerika'da tarımın en yoğun olarak yapıldığı eyaletlerdeki çiftçileri yakından ilgilendiriyor. Çin'in gümrük tarifesi uygulamayı planladığı ürünlerin çoğu bu eyaletlerde üretiliyor. Bir zamanlar Trump'a büyük destek veren bu çiftçiler şimdi Başkan'ın küresel ticaretle ilgili tutumu nedeniyle giderek daha çok kaygılanıyor. Illinois'da çiftçilik yapan Brent Scholl, güne, çiftliğinde yetiştirdiği yüzlerce domuzun barındığı ağılları teftiş ederek başlıyor. Çiftçi Brent Scholl, ”Çiftliğe sekiz haftada bir bin 100 domuz geliyor,” diyor. Scholl domuzları birkaç ay büyüttükten sonra hayvan pazarına gönderiyor: ”Yılda 6 bin domuz satıyoruz.” Scholl, yaptığı işin yüksek maliyetli ve çok emekli olduğunu, ancak domuz etine olan yabancı talebin kar oranını yükselttiğini söylüyor: ”Dört domuzdan biri yurtdışına ihraç ediliyor. Bu da gelirimin yüzde 25 ila 28'ini yabancı ülkelerden elde ettiğim anlamına geliyor.” Ancak Amerika'nın Çin çelik ve alüminyumuna vergi getirmesine karşılık Çin'in Amerikan domuz etine yüzde 25'lik gümrük tarifesi planıyla misilleme yapması, çiftçileri zarara uğratacak.

Çiftçi Scholl, ”Plan devreye girerse zarar etmeye başlarız,” diyor. Illinois Tarım Dairesi'nden Tamara Nelsen, ”Şu anda kar ve zarar arasındaki farkı ihracat belirliyor. Eğer Brent Scholl geçen yıla oranla bu yıl yeterince ihracat yapamazsa zarar etmeye başlayacak,” şeklinde konuşuyor. Tamara Nelsen, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle son birkaç yıldır çiftçi gelirinin düşmeye başladığını, gümrük tarifesi uygulamasının çiftçilerin elde ettiği karı daha da azaltacağını söylüyor: ”Çin'in gümrük tarifesi oranı sadece yüzde 25 olsa bile piyasaya hakim olan kaygılar nedeniyle bu oran daha da yükselebilir. Çiftçilerin gelir elde etmesi giderek zorlaşıyor.” Bu durum sadece domuz eti ürünleri için geçerli değil. Aynı zamanda soya fasülyesi de yetiştiren Brent Scholl, Çin'in vergi tehdidi nedeniyle şimdiden zarar etmeye başlamış bile. Scholl, ”Soya fasülyesi piyasası dün elli sentlik kayba uğradı,” diyor. Scholl, Çin'in daha ucuz ülkelere yönelerek Amerikan malları için kritik önem taşıyan pazarını sınırlamasından korkuyor. Çiftçiye göre mali geleceğinin belirsizliğinden sorumlu tek kişi var.