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ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Savaş gemileri karşı karşıya geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 21:46 | Son Güncelleme

Pekin-Washington hattında tansiyon, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘ek gümrük vergileri’ kararıyla başlayan ticaret savaşı krizi sonrasında bu kez de iki donanmanın karşı karşıya gelmesiyle yükseldi.

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Savaş gemileri karşı karşıya geldi

Çin, ABD donanmasına bağlı bir destroyerin Güney Çin Denizi’ne girmesi üzerine Washington yönetimini provokasyon yapmakla suçladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı basın açıklamasında, ABD donanmasına bağlı USS Mustin adlı bir destroyerin Güney Çin Denizi’nde bulunan Nanşa Adaları'ndaki yapay Mischief resifine 12 mil yaklaşması üzerine Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) bağlı Huangşan ve Cınciang
fırkateynlerinin bölgeye sevk edilerek, destroyeri bölgeyi terk etmesi için uyardığını ifade etti.

Washington yönetiminin seyrüsefer serbestisi adı altında Güney Çin Denizi’nde yasadışı ve provokatif hareketlere girdiğini ve bu eylemle bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye attığını savunan Rın, ABD’nin bu eylemlerinin Çin’i savunma kapasitesini daha güçlendirmeye, güvenliğini ve egemenliğini sıkı bir şekilde savunmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Sözcü Rın, USS Mustin'in Güney Çin Denizi’ndeki ilgili bölgeye girmesinin ciddi siyasi ve askeri provokasyon olduğuna dikkati çekerek, buna kesinlikle karşı çıktıklarının altını çizdi.

ÇİN GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE TATBİKAT YAPACAK

Öte yandan Şinhua haber ajansı askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ÇHKO’nun Güney Çin Denizi’ndeki yapacağı tatbikatın savaş eğitimi amacı taşıdığı bildirildi.

Herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve yıllık rutin programa göre yapılacağı belirtilen tatbikatın tarihi açıklanmazken, ülkenin ilk uçak gemisi Liaoning’in de bu savaş eğitimine katılabileceği kaydedildi.

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9 KESİK ÇİZGİLİ HARİTA

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor. (AA)

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştıABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
ABD operasyon başlattı!ABD operasyon başlattı!
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Amerika resmen kaşınıyor.Dünyanın her tarafında yırtık dondan çıkar gibi çıkıyorlar.
abd kaşınıyor yakındır sonu
belasını bulacak yakındır
Rusya ve Çin birleşirse abd ne yapabilir hiç düşünmez mi?
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