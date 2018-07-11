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ABD: “Çin’in Ticaret Politikalarıyla Hesaplaşmak Gerekli”

11.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

Amerikalı büyükelçi Dennis Shea, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısında Çin’in adil olmayan ticaret politikalarıyla hesaplaşılması gerektiğini, ancak bunun DTÖ için başedemeyeceği kadar büyük olduğunu söyledi.

ABD: “Çin’in Ticaret Politikalarıyla Hesaplaşmak Gerekli”

Washington, Çin’le ticaret tartışmasını bir adım öteye taşıyarak Pekin’i 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi koymakla tehdit etti. Pekin ise karşılığında Amerika’yı kabadayılık yapmakla suçladı ve DTÖ’ye şikayet edeceğini kaydetti.

Shea, “Uluslararası ticarette çok büyük rolü olan Çin’in ticarete ve yatırıma devlet güdümlü merkantilist yaklaşımı, ticaret ortaklarına zarar veriyor. Bu hesaplaşma daha fazla ertelenemez” dedi.

Shea, “DTÖ, Bu durumu düzeltmek için gerekli tüm araçlarını kullanmıyor” diye ekledi.

Shea, “Çin devletinin ekonomideki rolü arttı. Çin’de faaliyet gösteren yabancı firmalar Çinli rakipleriyle mücadele ederken daha fazla engelle karşılaşıyor. Pekin çok büyük piyasa yönlendirici nakit yardımı yapıyor ve ödeme zeminini de çeşitli şekillerde esnetiyor. DTÖ müzakere sistemi belli politikalara fazla odaklanıyor ve devlet politikalarının piyasa güçlerinden baskın olduğu durumlarla mücadele edemiyor. Çin için en iyi çözüm tam ve etkin şekilde açık piyasa odaklı politikalar benimsemek” dedi.

Başkan Donald Trump yönetimindeki Amerika, DTÖ’den ABD’nin haksızlığa uğramasını önlemek için müzakere sistemini değiştirmesini istemişti.

Trump bu talebi desteklemek için DTÖ’nün temyiz dairesine yapılan atamaları engelliyor.

Trump’ın bu konuda esnememesi halinde dünya ticaret müzakere sistemi 2019’un sonuna kadar işlemez hale gelebilir.

Trump aynı zamanda DTÖ’den ayrılma konusunda da üstü kapalı tehditte bulundu.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen ise, DTÖ üyelerinden kabadayılığa, korumacılığa ve taraflılığa karşı durmalarını istedi ve Trump’ın çelik, aluminyum ve otomobile vergi getirmek konusunda yaptığı sistematik tehditlere engel olmaları çağrısı yaptı.

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