ABD: “Çin’in Ticaret Politikalarıyla Hesaplaşmak Gerekli”

Washington, Çin’le ticaret tartışmasını bir adım öteye taşıyarak Pekin’i 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi koymakla tehdit etti. Pekin ise karşılığında Amerika’yı kabadayılık yapmakla suçladı ve DTÖ’ye şikayet edeceğini kaydetti.

Shea, “Uluslararası ticarette çok büyük rolü olan Çin’in ticarete ve yatırıma devlet güdümlü merkantilist yaklaşımı, ticaret ortaklarına zarar veriyor. Bu hesaplaşma daha fazla ertelenemez” dedi.

Shea, “DTÖ, Bu durumu düzeltmek için gerekli tüm araçlarını kullanmıyor” diye ekledi.

Shea, “Çin devletinin ekonomideki rolü arttı. Çin’de faaliyet gösteren yabancı firmalar Çinli rakipleriyle mücadele ederken daha fazla engelle karşılaşıyor. Pekin çok büyük piyasa yönlendirici nakit yardımı yapıyor ve ödeme zeminini de çeşitli şekillerde esnetiyor. DTÖ müzakere sistemi belli politikalara fazla odaklanıyor ve devlet politikalarının piyasa güçlerinden baskın olduğu durumlarla mücadele edemiyor. Çin için en iyi çözüm tam ve etkin şekilde açık piyasa odaklı politikalar benimsemek” dedi.