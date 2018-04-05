ABD'de 5,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), depremin merkez üssünün Channel Adaları Sahili'nin 57 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

Yerin 16,8 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

(AA)