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ABD'de askeri helikopter düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde eğitim uçuşuna çıkan bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

ABD'de askeri helikopter düştü!

ABD Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, eğitim uçuşu sırasında Kaliforniya eyaletinin El Centro şehrinde düştü.

Helikopterdeki 4 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, helikopterin düştüğü bölgede geniş kapsamlı arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD helikopter Kaza Kaliforniya

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