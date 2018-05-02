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ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü: Ölüler var

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2018 19:42 | Son Güncelleme

ABD'de, Arizona'daki bir Hava Kuvvetleri üssüne giden askeri kargo uçağı düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de, Arizona'daki bir Hava Kuvvetleri üssüne giden C-130 Hercules askeri tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi. Savannah havaalanın yakınlarında olan uçak kazasında 2 kişi öldü.

abd

abd

ABD'DE YOLCU UÇAĞININ CAMI SEYİR ESANSINDA ÇATLADI

ABD’de, Chicago’dan Newark’a gitmek için havalanan Southwest Havayolları’na ait 957 sefer sayılı, Boeing 737-700 tipi uçak pencere camının çatlaması sonucu, yön değiştirerek Cleveland’a zorunlu iniş yaptı. Newark’a gitmek için Chicago’dan havalanan yolcu uçağının pencere camında, kalkıştan yaklaşık iki saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlak oluştu. Çatlak yolcular arasında büyük paniğe neden olurken, uçağın kaptan pilotu, yön değiştirmeye karar vererek, Newark’a seyir halinde olan uçağı, Cleveland Havalimanı’na indirmeyi başardı.

UÇAK CAM

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ABD Amerika uçak

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