ABD’de bir evde 5 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Delaware Eyalet Polisi yaptığı açıklamada, “Delevare eyaletinin New Castle kentinde bir evde ateşli silahla vurularak öldürülen üçü çocuk beş kişinin katil yada katillerinin bulunamadığını her yerde arandığını duyurdu.
“Ölenlerin, Matthew Edwards (42), Karısı Julie Edwards (41), ve çocukları, 6 yaşındaki Jacob, 4 yaşındaki Brinley ve 3 yaşındaki Paxton olarak teşhis edildiğini açıkladı.
Delaware Eyalet Polisi, öldürülen 5 kişilik ailenin,”Kesin ölüm nedenlerini belirlemek için otopsi raporlarının beklendiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.
(İHA)
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