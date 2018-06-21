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ABD'de bir grup din adamı ve yargıç: Trump karakterden yoksun, otelinin içki ruhsatı iptal edilmeli

21.06.2018 14:09 | Son Güncelleme

ABD'de bir grup din adamı ve yargıç ülkede içki ruhsatlarından sorumlu kuruma şikayet başvurusu yaparak, "iyi karakter sahibi olmadığı" için Başkan Donald Trump'ın Washington'daki otelinin içki ruhsatının iptal edilmesini istedi.

ABD'de bir grup din adamı ve yargıç: Trump karakterden yoksun, otelinin içki ruhsatı iptal edilmeli

Yerel yasalar sadece "iyi karakter sahibi işletmecilere" içki ruhsatı verilmesini öngörüyor.

Başvuru sahipleri , "korkunç davranışlar' sergilemekle suçladıkları Trump'ın bu özelliği taşımadığını öne sürdü.

Başvuru ise Trump International adlı otel için yapıldı.

Aralarında eski yargıçlar, hahamlar ve rahiplerin de bulunduğu imza sahipleri, dilekçelerinde Trump'ın karıştığı söylenen seks skandallarına atıf yaptı ve Başkan'ın ırkçı yorumlarda bulunduğunu savundu.

Trump, bazı Afrika ülkelerini "b.k çukuru" olarak tanımladıktan sonra ırkçı olmadığını iddia etmişti.

'YILLARDIR YALAN SÖYLÜYOR'

Dilekçe Trump'ın mal varlıkları ve porno yıldızı Stormy Daniels ile yaşadığı öne sürülen ilişkisi konusunda "yıllardır yalan söylediği" belirtiliyor.

Trump, Daniels ile ilişkiye girdiğini reddediyor.

Başvuruda, alkollü içki ruhsatlarıyla ilgili karakter araştırmasının işletme hizmete girmeden önce ya da yenileme öncesinde yapıldığı kabul edilmekle birlikte "Trump'ın davranışlarının ruhsatın iptalini zorunlu kıldığı", "zengin ve güçlü olduğu için kimseye ayrıcalık tanınamayacağı" vurgulanıyor.

Başkan seçildikten sonra Trump'ın şirketlerini iki oğlu yönetiyor. Ancak Trump şirketlerdeki hisselerini elinde tutmaya devam ediyor.

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ABD içki ruhsatı din adamları Yargıç mahkeme otel

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