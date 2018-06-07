ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı

Bunun üzerine güvenlik görevlisi tarafından durdurulan kadın mağazadan bikini çalmakla suçlandı.
ÇIRILÇIPLAK SOYDULAR
Diğer güvenlik görevlisi kadını kelepçeleyerek bağırmaya başladı. Kadının kıyafetlerinin altında mağazadan çaldığı bikiniyi giydiğini öne sürerek soyunması için baskı yaptı.
Genç kadın mağazanın ortasında ve müşterilerin önünde soyunmaya zorlandı. İki erkek güvenlik görevlisi de bikini altı çaldığını iddia ederek kadının pantalonunu çıkarmaya zorladı.
"Önce şok oldum tabii ki. Bu çok aşağılayıcı bir şeydi. Çok üzüldüm," dedi Davis.
Olay mağaza yetkilileri tarafından da doğrulandı.
BİKİNİ ÇALMAKLA SUÇLANAN GENÇ KADINI ZORLA SOYDULAR
Genç kadın basına yaptığı açıklamada bu muameleye sadece bir kadın olduğu için değil siyah bir kadın olduğu için maruz kaldığını belirtti. Davis ayrıca mağazaya dava açmaya hazırlandığını belirtti.
Şirket ise yaptığı açıklamada müşterilerinin rahatlığına vurgu yaparken, güvenlik görevlilerinden birinin işine son verdiklerini duyurdu.
Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı
İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Burnundan çıkanı görenler gözlerine inanamadı!
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
O ülkede ateşkes iddiası!
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda üzerlerine dışkı yağdı!
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum