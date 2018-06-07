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ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

Yüz kızartan olay ABD'nin Michigan eyaletinde meydana geldi. 20 yaşındaki genç kadın Ashanee Davis alışveriş için girdiği Target isimli bir mağazadan çıkarken alarmlar çalmaya başladı.

ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı

Bunun üzerine güvenlik görevlisi tarafından durdurulan kadın mağazadan bikini çalmakla suçlandı.

ÇIRILÇIPLAK SOYDULAR

Diğer güvenlik görevlisi kadını kelepçeleyerek bağırmaya başladı. Kadının kıyafetlerinin altında mağazadan çaldığı bikiniyi giydiğini öne sürerek soyunması için baskı yaptı.

Genç kadın mağazanın ortasında ve müşterilerin önünde soyunmaya zorlandı. İki erkek güvenlik görevlisi de bikini altı çaldığını iddia ederek kadının pantalonunu çıkarmaya zorladı.

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"Önce şok oldum tabii ki. Bu çok aşağılayıcı bir şeydi. Çok üzüldüm," dedi Davis.

Olay mağaza yetkilileri tarafından da doğrulandı.

BİKİNİ ÇALMAKLA SUÇLANAN GENÇ KADINI ZORLA SOYDULAR

Genç kadın basına yaptığı açıklamada bu muameleye sadece bir kadın olduğu için değil siyah bir kadın olduğu için maruz kaldığını belirtti. Davis ayrıca mağazaya dava açmaya hazırlandığını belirtti.

Şirket ise yaptığı açıklamada müşterilerinin rahatlığına vurgu yaparken, güvenlik görevlilerinden birinin işine son verdiklerini duyurdu.

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