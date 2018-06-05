ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

47 yaşındaki Marry Harrison, dedektiflere 49 yaşındaki eşi Dexter Harrison'ı Cumartesi günü evlerinde çıkan bir kavgada silahla vurup, öldürdüğünü itiraf etti. Marry Harrison'un işlediği cinayetin nedeni ise kocasının evin kedisine şiddet uygulaması.
Çiftin komşuları, kedinin geçen günlerde kaybolduğunu ve çiftin etrafa kayıp ilanları astığını belirtti. Kedi daha sonra eve geri döndü. Kediye şiddet uygulayan kocasına dayanamayan kadın cinayeti işlediğini itiraf etti.
Cinayet suçlaması yöneltilen Mary Harrison, tutuklanıp hapse kondu.
Hastaneye kaldırılan eşinin ise öldüğü belirtildi.
Komşularına göre, çiftin iki genç oğulları vardı ve bölgeye birkaç ay önce taşınmışlardı.
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