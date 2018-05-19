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ABD'de bir lisede daha silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2018 07:12 | Son Güncelleme

ABD'de dün, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı lisede silahlı saldırının ardından, Georgia eyaletindeki bir başka lisede daha saldırı meydana geldi. İlk bilgilere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ABD'de bir lisede daha silahlı saldırı

Okullarda düzenlenen silahlı saldırılarla sık sık dünya kamuoyunun gündemine gelen ABD'de, 10 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan Teksas'ta Santa Fe Lisesi saldırısının ardından 24 saat bile geçmeden, Georgia eyaletinde başka bir lisede silahlı saldırı meydana geldi.

Eyalete bağlı Clayton bölgesindeki Mt. Zion lisesinde meydana gelen silahlı saldırıda; 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
ABD silahlı saldırı Georgia

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