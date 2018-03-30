ABD'de büyük şok! 150 milyon kişiyi etkiledi

ABD'nin en büyük spor giyim ve ayakkabı üreticilerinden Under Armour, veri sızıntısı nedeniyle yaklaşık 150 milyon kullanıcısının etkilendiğini duyurdu. Under Armour'dan yapılan açıklamada, şirketin gıda ve beslenme için kullanıcılarına sunduğu "MyFitnessPal" adlı uygulamanın ve internet sitesinin siber saldırıya uğradığı belirtildi. Olayın şubat ayının sonunda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Under Armour yetkililerinin saldırıyı geçen pazar günü fark ettiği bilgisine yer verildi.

Saldırının ortaya çıkmasından 4 gün sonra kullanıcıların veri sızıntısı ile ilgili bilgilendirildiği duyurulan açıklamada, bu olaydan dolayı uygulamadan yararlanan kişilerin kullanıcı adları, şifreleri ve e-posta adreslerinin dışarı sızdığı ancak kredi kartı bilgilerinin etkilenmediği vurgulandı. New York borsasında işlem gören Under Armour'un hisse başına değeri günü 16,35 dolardan kapattı ancak açıklamanın ardından ilerleyen saatlerde sınırlı yapılan işlemlerde 15,85 dolara kadar gerileyerek yüzde 3 düşüş gösterdi.