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ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2018 01:32 | Son Güncelleme

Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var.

Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var.

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

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ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
2 / 11

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
3 / 11

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
4 / 11

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
5 / 11

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
6 / 11

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
7 / 11

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
8 / 11

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
9 / 11

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
10 / 11

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
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ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı
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ABD silahlı saldırı Florida Okul saldırı

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