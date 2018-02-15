ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

Saldırgan yakalandı ve gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganın okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu öğrenildi.

ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

1 / 35 Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine okulun eski öğrencisi olduğu iddia edilen Nicolas Cruz isimli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

2 / 35 Broward Şerifinin ofisi tarafından yapılan açıklamada şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, ancak polisin bölgedeki arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

3 / 35 YANGIN ALARMINI ÇALIŞTIRDI Nicolas Cruz'un öğrencilerin okulda toplanma yerlerine çıkması ve daha fazla kişiyi öldürmek için bilinçli bir şekilde yangın alarmını çalıştırdığı ortaya çıktı. Öğrencilerin aynı gün yangın tatbikatına katılması ise birçok öğrencinin olayı 'yeni bir tatbikat' olarak düşünmesiyle sonuçlandı.

4 / 35 Öğrencilerin üzerine soğukkanlı bir şekilde ateş açan Cruz'un üzerinde AR-15 tipi bir tüfek bulunduğu ifade edildi. Geçen sene işlediği disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldığı ifade edilen Cruz'un silahlara takıntılı bir kişi olduğu belirtiliyor.

5 / 35 Katliamın ardından konuşan bazı öğrenciler, okula saldırı olduğunu duyduklarında bunun 'Cruz' tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini söylerken, Cruz'un geçen sene bir öğretmeni tarafından sınıf arkadaşları için 'potansiyel bir tehdit' olarak sınıflandırıldığı öğrenildi.

6 / 35 NET TABLO SORUŞTURMANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan Broward Devlet Okulları yöneticisi Robert Runcie, "çok sayıda" ölü olduğunu dile getirdi, ancak yetkililerin soruşturması sonucunda net tablonun ortaya çıkacağını ifade etti.

7 / 35 Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen saldırının ardından yerel polisin olaya hemen müdahale ettiği, olayın ardından lisenin kapatıldığı ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği açıklanmıştı.

8 / 35 ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan, "Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleri ile beraber. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" dedi.

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