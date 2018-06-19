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ABD'de dev FETÖ operasyonu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 12:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI tarafından ABD'deki 20 civarındaki eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisi iletildiğini açıkladı.

ABD'de dev FETÖ operasyonu

NTV'nin canlı yayınında soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Suriye konusunda Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit ülke olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu FETÖ operasyon ABD Türkiye Fetullah Gülen

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