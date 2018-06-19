ABD'de dev FETÖ operasyonu

NTV'nin canlı yayınında soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Suriye konusunda Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit ülke olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

