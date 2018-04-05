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ABD’de F-16 uçağı düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 00:20 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 tipi savaş uçağının Nevada eyaletinde düştüğü bildirildi.

ABD’de F-16 uçağı düştü

Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, üsten rutin eğitim için havalanan F-16 uçağının yerel saatle 10.30’da (TSİ 20.30) düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, pilotun durumuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

(AA)

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ABD F16

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