ABD’de federal hükümet ikinci kez kapandı!

ABD’de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylayamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı. Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini askıya alan federal hükümet için çalışan milyonlarca Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışmak ya da zorunlu izne çıkmak zorunda kalacak.

ABD’de federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan dördüncü geçici bütçenin süresi, Washington saatiyle 00.00'da doldu.

Kongre, bu saate kadar yeni bir bütçe tasarısını geçiremediği için harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, 9 Şubat Cuma itibariyle hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurdu.

Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin dün 2 yıllık bir bütçe planı üzerinde anlaştıkları için fazla ihtimal verilmeyen kapanma, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’un kürsüyü işgal ederek (filibuster) bütçe tasarısının oylanmasına izin vermemesi yol açtı.

Paul, bütçenin oylanmasına engel olan kürsü işgalini tasarının kamu açığını yükselteceği için gerçekleştirdiğini açıklarken, “Cumhuriyetçilerle Demokratlarla el ele bize trilyon dolarlık bütçe açıkları öneriyorlar. Açıkçası, buna göz yumamam” ifadelerini kullandı.