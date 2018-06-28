ABD'de gazete binasına silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Anapolis şehrinde yer alan 'Capital Gazzette' adlı gazetenin binasına silahlı saldırı düzenlendi.

NTV muhabiri Hüseyin Günay'ın canlı yayında aktardığına göre saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırının bir terör saldırısının olma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

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