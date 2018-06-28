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ABD'de gazete binasına silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2018 22:27 | Son Güncelleme

ABD'nin Annapolis kentinde gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Anapolis şehrinde yer alan 'Capital Gazzette' adlı gazetenin binasına silahlı saldırı düzenlendi.

NTV muhabiri Hüseyin Günay'ın canlı yayında aktardığına göre saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırının bir terör saldırısının olma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

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Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
oh oh maşallah sayı artar umarım.
acaba amerika bu suikasti yapanları cezaevinde beslermi
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