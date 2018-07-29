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ABD'de hükümet binasında şoke eden görüntü! Donald Trump'ın yerine Vladimir Putin fotoğrafı...

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2018 14:45 | Son Güncelleme

ABD hükümet binasında başkanların fotoğraflarının yer aldığı duvarda Başkan Donald Trump'ın portresi için ayrılan yere kimliği belirsiz bir kişi tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafı yerleştirildi.

ABD'de hükümet binasında şoke eden görüntü! Donald Trump'ın yerine Vladimir Putin fotoğrafı...

ABD’de Kolorado'daki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın tablolarının bulunduğu duvara Putin’in tablosunu astı. Senatör Steve Fenberg, duvarın görüntüsünü Twitter’dan paylaştı.

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Duvarın önüne, tam da Trump’ın resminin olması gereken yere bir şovale ile koyulan resmin daha sonra da bir turist rehberi tarafından kaldırıldığı belirtildi.

İddiaya göre duvarda Trump’ın resminin olması gereken yer, portrelerin ödemesini yapan kuruma yeterli bağışın yapılmaması nedeniyle boş kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Vladimir Putin fotoğraf başkan Rusya

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Tek lider Vladimir ! Var ol yoldaş Putin ! Türkiye seninle gurur duyuyor, Batum’u da ilhak et en kısa zamanda komşu olalım.
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