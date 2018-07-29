ABD'de hükümet binasında şoke eden görüntü! Donald Trump'ın yerine Vladimir Putin fotoğrafı...

ABD’de Kolorado'daki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın tablolarının bulunduğu duvara Putin’in tablosunu astı. Senatör Steve Fenberg, duvarın görüntüsünü Twitter’dan paylaştı.
Duvarın önüne, tam da Trump’ın resminin olması gereken yere bir şovale ile koyulan resmin daha sonra da bir turist rehberi tarafından kaldırıldığı belirtildi.
İddiaya göre duvarda Trump’ın resminin olması gereken yer, portrelerin ödemesini yapan kuruma yeterli bağışın yapılmaması nedeniyle boş kalmıştı.
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