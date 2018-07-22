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ABD'de İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma uçak düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Burnet kasabasından havalanan İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma pilot ve 13 yolculu Douglas C-47 tipi uçak, kalkışından kısa bir süre sonra düştü.

ABD'de İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma uçak düştü!

Düşer düşmez alev alan uçakta bulunan yolcular küçük yaralarla kazayı atlatırken, bir yolcu helikopterle hastaneye kaldırıldı. "Bluebonnet Belle" tipi uçağın düşüş görüntüsü, apronda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Teksas’ın orta bölgelerinde bulunan Burnet kasabasındaki bir havaalanından hava gösterisine katılmak için Wisconsin eyaletine bağlı Oetkosh kasabasına gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan hemen sonra keskin bir şekilde sol kanadı üzerine doğru eğilmeye başladı. Sol kanadın piste çarpmasıyla birlikte savrularak sürüklenmeye başlayan uçak daha sonra alev aldı. Uçakta bulunan pilot ile yolcular, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sağ olarak kurtarılırken, bir yolcu helikopterle hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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ABD douglas c-47 2. Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı abd uçak düştü

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