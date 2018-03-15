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ABD'de korkunç olay! Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2018 21:51 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde bir üst geçit çöktü, en az 6 kişi yaralandı. Çöken enkazın altında çok sayıda aracın kaldığı öğrenildi. ​Kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD'deki Florida Uluslararası Üniversite'nin yakınlarında, yeni yapılan bir üst geçit henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yıkılan enkazın altında çok sayıda aracın kaldığı ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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ABD üst geçit Florida

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Demek ki neymiş bu tür şeyler tek Türkiye'de olmuyormuş. O çok özenti duyulan AB ve ABD de böyle şeyler olabiliyormuş.
Nerede olursa olsun bir insana zarar gelsin istemeyiz. Hatta bir karıncanın bile hayat hakkına duyarlıyız. Ancak bunları her halde Allah cezalandırıyor. Çünkü nerede savaş, kargaşa, kaos varsa; orada bunlar var. Tabi Allah'ında elbette en iyi bildiği var.
haber turkiyede olsa idi hele birde ak partili bir belediye de olmus olsa idi neler yazilirdi acaba. demekki her yerde oluyormus. tren kazalari gibi. tabiki olmasin ama malesef olabiliyor
kimse yorum yapmamış ben yapim hemen. bunu da tayyip yaptı diyen çıkar şimdi
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