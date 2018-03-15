ABD'de korkunç olay! Yaralılar var

ABD'deki Florida Uluslararası Üniversite'nin yakınlarında, yeni yapılan bir üst geçit henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yıkılan enkazın altında çok sayıda aracın kaldığı ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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