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ABD'de kritik atama onaylandı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Son dakika hberine göre, ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörlüğü için aday gösterdiği Gina Haspel'in atamasını onayladı.

ABD'de kritik atama onaylandı

11 Eylül saldırıları sonrası ABD’nin yurtdışındaki hapishanelerinde işkence yaptırdığından dolayı CIA Direktörlüğüne adaylığı haftalardır ABD’de tartışılan Hapsel, Komiteden 5’e karşı 10 oyla onay aldı.

Önümüzdeki günlerde Senato Genel Kurulundan da onay alırsa yemin ederek CIA direktörlüğüne başlamış olacak.

Haspel, CIA’nın başına getirilen ilk kadın direktör olarak tarihe geçecek.
Trump'ın, Mike Pompeo’yu Dışişleri Bakanlığına getirmesi üzerine CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel, CIA'nın Tayland'daki ilk yurt dışı hapishanesinin başında iken terör şüphelilerine işkence yaptırmak ve işkence kayıtlarını yok etmekle biliniyor.

CIA'nin Tayland’da kurulan ABD dışındaki ilk hapishanesinin başına 2002 yılında getirilen Haspel'in gözetimi altında Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri’nin sorgusunda yapılan işkenceler yıllarca ABD’nin gündeminde kalmaya devam etti.İşkencelerin yapılmasında önemli rolü bulunan Haspel’in daha sonra işkencelere ait video kayıtlarını ortadan kaldırması tartışmalara neden oldu.
CIA’ye 1985'de katılan Haspel, geçen yıl şubat ayında CIA Direktör Yardımcılığına atanmıştı.

Haspel’in geçen yıl şubat ayında CIA’nin iki numarası olarak atanması da Trump’ın yasadışı işkenceleri tekrar gündeme getireceğinin işareti olarak yorumlanmıştı.

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ABD atama Amerika Donald Trump Trump CIA

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