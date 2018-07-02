ABD'de mültecilere bıçaklı saldırı: 9 yaralı

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 30 yaşındaki Timmy Kimer adlı saldırgan, ABD'ye sığınma talebinde bulunan ve geçici olarak bir apartman kompleksine yerleştirilen Suriye, Irak ve Etiyopyalı mültecilere bıçakla saldırdı.
Apartman kompleksinde mülteci ailelerin 3 yaşındaki bir kızın doğum gününü kutladıkları sırada olayı gerçekleştiren saldırgan, öncelikle çocukları hedef aldı. Kimer, kendisine engel olmaya çalışan 3 yetişkini de bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Boise polisi, bıçaklı saldırganın da bir süre aynı apartman kompleksinde kaldığını ve uygunsuz davranışları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildiğini söyleyerek intikam almak için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.
(DHA)
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu
Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı
İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
Küçük Eylül’ü öldürmekle suçlanan şüpheli tekrar sorguya alınacak
Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum