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ABD'de mültecilere bıçaklı saldırı: 9 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2018 02:26 | Son Güncelleme

ABD'de, Idaho eyaletinin başkenti Boise'de bıçaklı bir saldırgan 6'sı çocuk 9 kişiyi bıçakladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

ABD'de mültecilere bıçaklı saldırı: 9 yaralı

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 30 yaşındaki Timmy Kimer adlı saldırgan, ABD'ye sığınma talebinde bulunan ve geçici olarak bir apartman kompleksine yerleştirilen Suriye, Irak ve Etiyopyalı mültecilere bıçakla saldırdı.

ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

Apartman kompleksinde mülteci ailelerin 3 yaşındaki bir kızın doğum gününü kutladıkları sırada olayı gerçekleştiren saldırgan, öncelikle çocukları hedef aldı. Kimer, kendisine engel olmaya çalışan 3 yetişkini de bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Boise polisi, bıçaklı saldırganın da bir süre aynı apartman kompleksinde kaldığını ve uygunsuz davranışları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildiğini söyleyerek intikam almak için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.

(DHA)

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ABD Idaho Boise bıçaklı saldırı mülteci

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