ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

Günümüzden 245 milyon yıl önce "Triasik dönem"de yaşadığı sanılan bir deniz canavarının karaya vurması büyük ilgi topladı. 2 metre uzunluğundaki balık, ABD'nin New Jersey eyaletinde görüldü.

'YANINA GİDİNCE ŞOKE OLDU'



Balığı Osland Beach State Park bölgesinde bulan Stephanie Hall isimli kadın oldu. Ülke basınına konuşan Hall, "Kumda bir canlı fark ettim. Yanına gidince şoke oldum. Gözlerime inanamadım. Hemen fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaşarak uzmanlardan ve balıkçılardan bunun ne olduğuna dair yardım istedim" dedi.

NESİLLERİNİN TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU



Karaya vuran balık hakkında konuşan uzmanlar ise "Bunun bir Atlantic sturgeon (Atlantik Mersinbalığı) olduğunu düşünüyoruz. Dinozorların yok oluşunu görüp hayatta kalan deniz canlılarından bir tür. Ancak bu bölgede son yıllarda nesillerinin tükendiğini düşünüyorduk. Ortalama ömürleri 65 yıl oluyor. Yetişkinleri 5 metreye kadar büyüyebiliyor" dedi. Uzmanlar daha fazla bilgi edinebilecek adına balığın kalıntılarını incelemek üzere laboratuvara götürdü.

(Sabah)

