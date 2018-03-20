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ABD'de okula saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

ABD basını, Maryland eyaletindeki St. Mary okulunda silahlı saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Okulun polis tarafından abluka altına alındığı belirtilirken, ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

USA Today'in aktardığına göre Maryland eyaletindeki Great Mills Lisesi'nde ateşli silah kullanıldı.

'St. Mary's İlçesi Devlet Okulları' adlı resmi kurumdan yapılan açıklamada okuldaki durumun kontrol altında olduğu ve kampüsün kapatıldığı duyuruldu.

​Yapılan açıklamada "Okula giriş çıkışlar kapatıldı ve durum kontrol altında. Şerif bürosu olay mahalinde" dendi. Açıklamada lisedeki öğrencilerin ailelerinin okul bölgesine gitmemesi, yakınlardaki bir başka liseye gitmeleri istendi.

Ayrıca federal bir kurum olan 'Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'ndan özel ajanların da okula doğru yola çıktığı aktarıldı.

YARALILAR VAR

St. Mary İlçesi Şerifi sözcüsü Julie Yingling lisedeki silahlı çatışmada yaralananların olduğunu duyurdu. Ancak sözcü yaralıların sayısını ve olayda hayatını kaybeden olup olmadığını henüz bilmediklerini açıkladı.

14 Şubat'ta Florida'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki silahlı saldırıda 17 kişinin öldürülmesi sonrası ülkede silahlanma denetimi konusundaki tartışmalar yeniden alevlenmişti.

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ABD saldırı Son dakika

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bizene !!
yayalım çok önemli haber
1996 kişi kaldı hala dalga gectiğimizi sanıyorsunuz yönlendirilen 2000 kişiden geriye kalan bunlar ın icinden cıkacak 50 kişi ABD de 5 milyon insanı bir anda öldürecekler. ve turump seni de öldürecekler öldürecekler bu 2000 kişi icinde değil seni öldürecek bizzat gizli servis elamnı ve abd icinde olduk yetkili biri..
yiyin birbirinizi beter olun
BU AMERİKALILAR AZ MANYAK DEGİLLER ALAYI RUH HASTASI
nükler santral şar nükler gücün yoksa dünyda büyük güç olamasın
allah rahmet eğlesin
ALLAH bilir işini...
besle kargayı oysun gözünü
bu amerikan okulları da hollywood filmleri gibi he
Durun bi tahmin edeyim; kesin akli dengesi olmayan biri yapmıştır.
amerika batarsın inş daha beter ol
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