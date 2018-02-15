ABD'de okula silahlı saldırının detayları ortaya çıkıyor! Çok sayıda ölü ve yaralı!

Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine okulun eski öğrencisi olduğu iddia edilen Nicolas Cruz isimli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Broward Şerifinin ofisi tarafından yapılan açıklamada şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, ancak polisin bölgedeki arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 12 kişiyi okulun içinde öldüren Nicolas Cruz, dışarıya çıktığında okulun bahçesinde iki kişiyi ve sokaktan geçmekte olan bir başkasını da öldürdü. İki kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SEBEBİ 'AŞK'MIŞ!

Sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ve öğrencilerin de olayı tatbikat sandığı ifade edildi. Okuldaki matematik öğretmeni Jim Gard, Cruz'un bir kız öğrenciye takıntılı bir şekilde aşık olduğunu ve onu takip ettiğini bildirdi.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ: BİR KIZ ÖĞRENCİYE TAKINTILI ŞEKİLDE AŞIKTI

Okuldaki matematik öğretmeni Jim Gard, Cruz'un sessiz bir öğrenci olduğunu söyledi. Gard, Cruz'un bir kız öğrenciye takıntılı bir şekilde aşık olduğunu ve onu takip ettiğini bildirdi.