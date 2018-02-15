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ABD'de okula silahlı saldırının detayları ortaya çıkıyor! Çok sayıda ölü ve yaralı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2018 09:24 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida Eyaleti'nin güneyindeki Parkland'da Marjory Stoneman Douglas lisesinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ve öğrencilerin de olayı tatbikat sandığı ifade edildi. Olayın ortaya çıkan son detaylarına göre, saldırının arkasında bir '14 Şubat' hikayesinin yattığı öğrenildi.

Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine okulun eski öğrencisi olduğu iddia edilen Nicolas Cruz isimli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Broward Şerifinin ofisi tarafından yapılan açıklamada şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, ancak polisin bölgedeki arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 12 kişiyi okulun içinde öldüren Nicolas Cruz, dışarıya çıktığında okulun bahçesinde iki kişiyi ve sokaktan geçmekte olan bir başkasını da öldürdü. İki kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SEBEBİ 'AŞK'MIŞ!

Sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ve öğrencilerin de olayı tatbikat sandığı ifade edildi. Okuldaki matematik öğretmeni Jim Gard, Cruz'un bir kız öğrenciye takıntılı bir şekilde aşık olduğunu ve onu takip ettiğini bildirdi.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ: BİR KIZ ÖĞRENCİYE TAKINTILI ŞEKİLDE AŞIKTI

Okuldaki matematik öğretmeni Jim Gard, Cruz'un sessiz bir öğrenci olduğunu söyledi. Gard, Cruz'un bir kız öğrenciye takıntılı bir şekilde aşık olduğunu ve onu takip ettiğini bildirdi.

ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar varABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

Nicolas Cruz'un öğrencilerin okulda toplanma yerlerine çıkması ve daha fazla kişiyi öldürmek için bilinçli bir şekilde yangın alarmını çalıştırdığı ortaya çıktı. Öğrencilerin aynı gün yangın tatbikatına katılması ise birçok öğrencinin olayı 'yeni bir tatbikat' olarak düşünmesine neden oldu.

Öğrencilere soğukkanlı bir şekilde ateş açan Cruz'un üzerinde AR-15 tipi bir tüfek bulundu. Geçen sene işlediği disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldığı ifade edilen Cruz'un silahlara takıntılı bir kişi olduğu belirtiliyor.

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Katliamın ardından konuşan bazı öğrenciler, okula saldırı olduğunu duyduklarında bunun 'Cruz' tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini söylerken, Cruz'un geçen sene bir öğretmeni tarafından sınıf arkadaşları için 'potansiyel bir tehdit' olarak sınıflandırıldığı öğrenildi.

Vurulan kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

NET TABLO SORUŞTURMANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK

Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan Broward Devlet Okulları yöneticisi Robert Runcie, "çok sayıda" ölü olduğunu dile getirdi, ancak yetkililerin soruşturması sonucunda net tablonun ortaya çıkacağını ifade etti.

Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen saldırının ardından yerel polisin olaya hemen müdahale ettiği, olayın ardından lisenin kapatıldığı ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan, "Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleri ile beraber. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" dedi.

trump1 tweet

Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.

Saldırının yaşandığı okulda okuyan 17 yaşındaki bir öğrenci, ailesine cep telefonundan gönderdiği mesajda, "Annecim, babacım... Okulun kampusunda silah sıkılıyor. Dışarıda polis sirenleri çalıyor. Biz oditoryumdayız ve kapılar kilitli" yazdı.

YILIN BAŞINDAN BERİ GERÇEKLEŞEN 18. SALDIRI

Bu saldırı son zamanlarda Amerikan okullarında gerçekleşen ölümcül saldırıların sonuncusu.

Her yer için Silah Güvenliği (Everytown for Gun Safety) adlı organizasyonun düzenlediği bir araştırmaya göre, bu saldırı 2018 başından beri gerçekleşen en az 18. saldırı oldu.

Kurum aynı zamanda 2013 yılından beri ABD'de toplam 290 saldırı olduğunu açıkladı.

Bu neredeyse her hafta bir saldırı olduğu anlamına geliyor.

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ABD Florida Okul saldırı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir daha bizim eğitim sistemimize laf eden olursa karışmam, bak Abd ye ,müfredat okulda katliam yapmaya yönelik cani yetiştiriyor, Seri katil yetiştiriyor.... neyse lafın kısası Suriyede ki sivilleri bırakın, ben asıl Amerikadaki Sivilller için endişeleniyorum ,onlar ne olacak diye sormak istiyorum...
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