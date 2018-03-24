Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ABD'de, Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından silah yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

ABD genelinde birçok eyalette gerçekleştiren yürüyüşlere Demokrat Parti'nin kalesi New York'ta da onbinlerce kişi katıldı.

3 / 17 ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

Öğrenciler aileleriyle birlikte silah karşıtı sloganlar eşliğinde son dönemdeki saldırıları protesto etti ve ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi'ne silah yasası ile ilgili değişiklik ve silah erişimine kısıtlama getirilmesi çağrısında bulundu.