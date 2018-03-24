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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2018 21:49 | Son Güncelleme

New York'ta on binlerce kişi sokaklara çıkarak ülkede silah erişiminin kısıtlanması ve yeni yasal düzenlemeler yapılması talebiyle yürüyüşler düzenledi.

Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ABD'de, Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından silah yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
ABD genelinde birçok eyalette gerçekleştiren yürüyüşlere Demokrat Parti'nin kalesi New York'ta da onbinlerce kişi katıldı.
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
Kentteki protestolara dünyaca ünlü müzik grubu the Beatles'in üyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 yılında öldürülen İngiliz müzisyeni John Lennon'ın New York'ta kaldığı otelin önünde, ''Silah şiddetine son verebiliriz'' yazılı tişörtüyle destek verdi.
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
Öğrenciler aileleriyle birlikte silah karşıtı sloganlar eşliğinde son dönemdeki saldırıları protesto etti ve ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi'ne silah yasası ile ilgili değişiklik ve silah erişimine kısıtlama getirilmesi çağrısında bulundu.
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
Öte yandan silah karşıtı gösterilerin merkezi olan Washington'daki yürüyüşe, yarım milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor.
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!

ABD'de onbirlerce kişi sokaklarda!
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Anahtar Kelimeler:
ABD protesto

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