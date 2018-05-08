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ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2018 17:02 | Son Güncelleme

ABD'de Güney Carolina eyaletinde otoyola çıkan timsaha çarparak kontrolden çıkan araçtaki anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, otoyola çıkan timsaha çarparak kontrolden çıkan araçta bulunan bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

ARAÇ ALEV ALDI

Orangeburg Bölgesi emniyet görevlisi Sean Fogle, 24 yaşındaki Amber Stanley'in kullandığı aracın, eyaletler arası otoyolda önce bir timsaha ardından bir ağaca çarparak alev aldığını söyledi.

Kazada, Stanley ile 4 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

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ABD timsah Otoyol Kaza otoyol timsah Güney Carolina

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haber olsun diye haber aslı belli deyil. sadece bir timsah resimi bırakarak salama haber.
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