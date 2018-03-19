HABER

ABD'de patlama! Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de meydana gelen patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de patlama! Yaralılar var

Polisten yapılan açıklamaya göre, Austin'in Travis Country mahallesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten patlama oldu. Daha önce 3 bombalı paketli saldırıya sahne olan şehirdeki son patlamanın önceki saldırılarla bağlantısı olabileceği üzerinde duruluyor.

Bölge halkına şüpheli paketleri açmaması uyarısında bulunan Austin Polis Şefi Brian Manley, "Bombalı paketler, dokunulmadığı ya da açılmadığı sürece patlamıyor." diye konuştu.

Manley, patlamanın yaşandığı mahalle sakinlerinin de evlerinde kalmalarını istedi. Patlamada yaralanan 20'li yaşlardaki iki genç hastanede tedavi altına alındı. Doktorlar, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydetti.

SON 3 HAFTA İÇİNDE 4'ÜNCÜ PATLAMA

Son patlama, Austin'de 3 hafta içinde yaşanan dördüncü patlama oldu. Daha önceki patlamalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Önceki üç patlamanın da Afrika kökenli ABD vatandaşlarının evinde yaşanması nedeniyle, polisin ırkçı saldırı ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi. Yetkililer, bombalı paket saldırılarının fail veya faillerini ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!
FETÖ'de çocuk pornosu skandalı! FETÖ'de çocuk pornosu skandalı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Teksas patlama

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Abd nin artık böyle patlamalara alışması gerekir
Osmanlı bile böyle çökmedi be ABD bu olay 10 sene önce olsaydı Dünya yı yakarlardı şimdi bomba patlamadığı eyaleti, terör saldırısına uğramadığı eyaleti kalmadı özellikle ikiz kulelerden den sonra dünya kamuoyunun da güvenini ve prestijini kaybetti
Diğer Haberler
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!

Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!

İngiltere bu haberle karıştı! Kraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyor

İngiltere bu haberle karıştı! Kraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.