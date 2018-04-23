ABD’de PKK skandalı!

TRT World televizyonunun ulaştığı belgelere göre, aralarında üst düzey YPG/PKK yöneticilerinden Senam Mohamed'in de olduğu kişiler, ABD'nin başkenti Washington'da ofis açılması ve terör örgütünün ABD'deki faaliyetlerinin Suriye Demokrattık Konseyi adı altında tescil edilmesi için başvuru yaptı.

Türk Dışişleri kaynakları, YPG'nin bu girişiminden haberdar olduklarını ve konunun Amerikalı yetkililerle yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti.

"ONLARA İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"



ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, geçen yıl ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü'nün Colorado eyaletinde yapılan yıllık güvenlik toplantısında, terör örgütü YPG/PKK ile ilgili açıklamalar yapmıştı.

YPG/PKK ile yakın çalıştıklarını anlatan Thomas, şunları söylemişti:

"Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı."

Amerika Birleşik Devletleri'nin milyonlarca dolarlık askeri yardım yaptığı terör örgütünün Washington'da büro açmasına izin verip vermeyeceği merak konusu.