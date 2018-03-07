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ABD’de rezalet! Terör örgütü yandaşları İlker Başbuğ’a saldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

ABD'nin saygın üniversitelerinden John Hopkins Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Uluslararası İlişkiler Sempozyumu'nda (Foreign Affairs Symposium) rezalet yaşandı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un katıldığı etkinlik sırasında terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşları terörizmin propagandasını yaptı. Öyle ki bazı terör örgütü yandaşları terör örgütünün bayraklarını bile açtı. Etkinlik yaşananların ardından sona erdi.

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından John Hopkins Üniveristesi’nde dün skandal bir gelişme yaşandı. Üniversite bünyesinde düzenlenen Foreign Affairs Symposium’a (Uluslararası İlişkiler Sempozyumu) katılan Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, konuşması sırasında terör örgütü yandaşları tarafından adeta saldırıya uğradı.

Siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi konuların masaya yatırıldığı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin gündeme geldiği toplantı sırasında, terör örgütü yandaşları Başbuğ’u protesto etti. Terör örgütü PKK/PYD/YPG ve ABD ilişkisi hakkında konuşan Başbuğ’a yönelik hakaretlerde bulunan göstericiler birkaç dakika boyunca salonda korku dolu anlar yaşatırken, protestocular çıktıktan sonra bazı seyirciler de durumdan rahatsız olarak çıktı.

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Daha sonra ise bir terör örgütü yandaşı eline terör örgütünün bayrağını alırken o da salondan çıkarıldı. Etkinlik yaşananların ardından planlanandan erken bir şekilde tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
İlker Başbuğ PKK PYD YPG John Hopkins Üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Sayın Paşam eski bir Genelkurmay Başkanımız olarak ne işin var senin savaş halinde olduğumuz bir ülkede, Seni Terör Örgütü mensubu olmaktan yargılayan FETO' cuların korunup kollandığı ülkede Emperyalizmin piçleri seni rahat bırakırmı, görevdeyken yıllarca ülken ve milletin için mücadele ettiğin Emperyalizmin diğer piçleri PKK=PYD mensupları Efendilerinin ülkelerinde sana rahat verirlermi, Allah Muhafaza kılına zarar gelmeden hemen dön gel.
amerikada sebin ne isin var be pasam.
@7uyuyanlar08 Ne demek ne işin var, bizler burada sıcacık odamızda klavye başında sallarken adam Amerika'ya gitmiş, orada gözlerinin içine baka baka haklarımızı savunuyor. Helal olsun Paşa'ya. O paneldeki havlayan terör örgütü artıkları, Başbuğ'u haklı çıkarır sadece. O salondakiler de rahatsız olmuş bence videoda gördüğüm kadarıyla, çünkü fikri olmayıp havlayan mahluklara iyi gözle bakılmaz oralarda.
paşam gibi adamlar bizleri ve onları doğru dürüst anlatmazsa bizleri dünyanın heryerinde yıllar boyu kötü vahşi barbar vb gibi anlatıldığı için öyle sanıyorlar her kimlikten her mensuptan insanlarımız dünyanın heryerinde asıl gerçekleri anlatması gerekiyor diye düşünüyorum
Abd orada İlker Paşayı küçük düşürmek için herşeyi yapar. Kendisi ile şahsen de tanışırız üzüldüm ve endişelendim. Hem değerli bir insandır hem de öz be öz vatan evladıdır.
Korkar çekilirsen mücadele edemezsin.
ya asıl gerçekleri senden benden iyi biliyorlar gerçekleri bilmeden nasıl ince sekilde saptırcaksın saptırmada uzman anlatmaya gerek yok iş icraate
zamanında "adam" gibi mücadele etmediğiniz bu çapulcu sürüsü milletin başına bela olmaya devam ediyor.. Allah uzuuun ömürler versin REİS RECEP TAYYİP ERDOĞAN Allah'ın izniyle Milletin desteği Mehmetçiğin gayretiyle bu illeti bitirecek.
Başbuğ senin orada ne işin var ergenekon kumpasında seni içeri tıktıran abd değil mi? Utanmadan bir de oraya gitmişsin...ben olsam adım atmazdım. Baş terörist abd olduğu sürece başka terörist armaya gerek varmı?
Helal olsun doğru söylüyorsun. Belkide ağlama duvarına fatiha okumaya gittiği gibi benzer açıklaması olabilir. Ama bu paşalar makam mevkiye ve paraya doymuyor.
ABD bir terörist devlettir... ne bekliyorsunuz ki, Afganistan, Filistin, Bosna, Kosova'nın masum insanları gibi kucak mı açacaktı. Terörist devlete giderseniz teröristlerce karşılanırsınız. Ayrıca terörislere sempozyum vermek de ne ola ki...
marmariste yazlığında otur ölmeyi bekle emekli olmuşum birz dua et bu dünyadan göçeceksin işte biraz kendini ahiret işlerine ver
Böyle toplantılar olduğunda neden bizim konsolos ve elçilerimiz gereken tedbiri alamazlar,aldırmazlar.Burada KONSOLOS VE ELÇİLİĞİN CİDDİ İHMALİ VAR. MESELE İLKER,ÜLKER DEĞİL VATAN-MİLLET ÜLKE MESELESİ EY AKP.
Paşam insanlara derdimizi anlatamaz ise , herkes duyumlar ile hareket eder. Müzakere her zaman kurşundan iyidir. Haaa Laf'dan anlamayanın hakkıda her çare bitmiş ise KÖTEK dir.
PAŞAM NAPAN GAVUR MEMLEKETINDE
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