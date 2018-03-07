ABD’de rezalet! Terör örgütü yandaşları İlker Başbuğ’a saldırdı

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından John Hopkins Üniveristesi’nde dün skandal bir gelişme yaşandı. Üniversite bünyesinde düzenlenen Foreign Affairs Symposium’a (Uluslararası İlişkiler Sempozyumu) katılan Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, konuşması sırasında terör örgütü yandaşları tarafından adeta saldırıya uğradı.
Siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi konuların masaya yatırıldığı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin gündeme geldiği toplantı sırasında, terör örgütü yandaşları Başbuğ’u protesto etti. Terör örgütü PKK/PYD/YPG ve ABD ilişkisi hakkında konuşan Başbuğ’a yönelik hakaretlerde bulunan göstericiler birkaç dakika boyunca salonda korku dolu anlar yaşatırken, protestocular çıktıktan sonra bazı seyirciler de durumdan rahatsız olarak çıktı.
Daha sonra ise bir terör örgütü yandaşı eline terör örgütünün bayrağını alırken o da salondan çıkarıldı. Etkinlik yaşananların ardından planlanandan erken bir şekilde tamamlandı.
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