ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, çok sayıda yaralı var

Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda çıkan silahlı çatışmada 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Florida'da yayın yapan 7 News, eyaletin gündeyindeki Parkland kentinde yer alan Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada en az 20 kişinin yaralandığını aktardı.

Haberde, "Halihazırda medya, polise dayandırdığı haberinde, 20 yaralı olduğunu bildiriyor" ifadesine yer verildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Fox News'un yayınladığı görüntülerde, yaralıların sedyelerle olay yerine gönderilen ambulanslara taşındığı görülüyor. Güvenlik güçlerinin, okul çevresinde operasyon düzenlediği ifade ediliyor.

'OKULDA 3 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR'

3 bin öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan çocukların tahliyesinin devam ettiği belirtildi.

Yerel polisin verdiği bilgiye göre saldırgan halen okulun içinde bulunuyor ve henüz yakalanmadı. Görgü tanıkları saldırganın kırmızı gömlek veya kazak giyen beyaz bir erkek olduğunu aktardı.

'SALDIRGAN, ÖĞRENCİLERDEN BİRİ'

ABD medyası, polise dayandırdığı haberde, saldırganın bir öğrenci olduğunu ve henüz bulunamadığını bildirdi.